«سامسونغ» تطلق تلفازاً ذكياً مزوداً بتقنية عرض جديدة

المصدر: لاس فيغاس ــ د.ب.أ

أطلقت شركة «سامسونغ» تقنية العرض Micro LED الجديدة خلال مشاركتها في فعاليات معرض CES الذي انطلقت أعماله في مدينة لاس فيغاس الأميركية، أمس.

وكشفت الشركة الكورية الجنوبية عن تلفاز ذكي قياس 75 بوصة مزود بتقنية العرض الجديدة، موضحة أن كل بيكسل يتكون من دايود مضيء (RGB) خاص به. وبيّنت «سامسونغ» أن التقنية الجديدة تتميز بعرض مجموعة أكبر من الألوان مع قيم داكنة جداً للون الأسود، إلى جانب زيادة درجة السطوع بوجه عام، فضلاً عن أنه لم تعد هناك أهمية لوجود إضاءة خلفية منفصلة على غرار تقنية OLED، مؤكدة أن تقنية العرض Micro LED تمتاز بعمرها الافتراضي الأطول.

وأضافت أنه على غرار التلفاز الكبير The Wall بشاشة 146 بوصة، الذي يعتمد على الوحدات التركيبية، وتم عرضه خلال العام الماضي، يعتمد التلفاز الذكي الجديد Micro LED 75 على تقنية 4K (3840 x 2160 بيكسل)، ويشتمل على وحدات تركيبية، وبالتالي فإنه يمكن من الناحية النظرية تجميع الجهاز بمختلف الأحجام والأشكال.