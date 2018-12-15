«إنستغرام» يدعم إرسال الرسائل الصوتية

المصدر: مينلو بارك - د.ب.أ

أعلنت شبكة «إنستغرام» الأميركية عن إطلاق وظيفة إرسال التسجيلات الصوتية في الرسائل المباشرة.

وأوضحت شبكة التواصل الاجتماعي أنه يمكن إرسال التسجيلات بمدة تصل إلى دقيقة واحدة في حوارات الدردشة الخاصة، وفي المجموعات أيضاً.

وأضافت الشركة أنه يتم حالياً تفعيل الوظيفة في إصدارات التطبيق المخصّصة لأجهزة «أبل»، والأجهزة المزوّدة بنظام «غوغل أندرويد»، لكن الأمر يحتاج إلى قيام المستخدم بتثبيت أحدث إصدار من تطبيق «إنستغرام».

ووفقاً للشركة، فإنه يمكن للمستخدم العثور على الوظيفة الجديدة عن طريق أيقونة الميكروفون.

يذكر أن هناك العديد من التطبيقات التي تتيح إمكانية إرسال التسجيلات الصوتية، مثل «واتس أب» و«فيس بوك ماسنجر».