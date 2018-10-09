«نوكيا» تكشف عن الهاتف 7.1 الجديد

المصدر: إسبو ــ د.ب.أ

كشفت شركة «نوكيا» عن الهاتف الذكي 7.1 الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة. وأوضحت «نوكيا» التابعة لشركة «إتش إم دي غلوبال» HMD Global الفنلندية، أن الهاتف يأتي بإطار معدني وجانب خلفي من الزجاج، ويمتاز بشاشة قياس 5.84 بوصات بدقة وضوح 2280 X 1080 بيكسل، مع ميزة عرض الصور فائقة التباين بتقنية HDR 10. وتتضمن باقة التجهيزات التقنية للهاتف الجديد ذاكرة وصول عشوائي بسعة ثلاثة غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 32 غيغابايت، وكاميرا رئيسة مزدوجة بدقة 12 ميغابيكسل، ومستشعر خمسة ميغابيكسل، وعدسة «زايس»، إضافة إلى معالج Snapdragon 636. ويدعم الهاتف الذكي الجديد شبكة ac-WLAN اللاسلكية مع إصدار «آندرويد 8.1» المعروف بـ«أوريو»(Oreo)، إضافة إلى تقنية NFC ومقبس USB-C.