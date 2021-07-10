«نينتندو» تطلق جهاز الألعاب «Switch» الجديد في أكتوبر

المصدر: طوكيو ■ د.ب.أ

أفادت شركة «نينتندو» بأنها ستطلق الطراز الجديد من جهاز الألعاب «Switch» خلال أكتوبر المقبل، بسعر يبلغ نحو 350 دولاراً (نحو 1285 درهماً).

وذكرت الشركة اليابانية أن الجهاز الجديد يشتمل على شاشة «OLED» قياس سبع بوصات، مع ذاكرة داخلية سعة 64 غيغابايت.

وأشارت إلى أن إطار الشاشة أصبح أكثر نحافة، بينما أصبح الحامل المخصص لوضع الطاولة أعرض.

ولفتت الشركة إلى أنه لتشغيل الجهاز في وضع التلفاز، فإنه تتوافر قاعدة إرساء جديدة، تشتمل على منفذي «USB» ومنفذ «HDMI» ومنفذ «LAN» لاتصال إنترنت أكثر ثباتاً واستقراراً.