«نينتندو» تكشف عن وظائف جديدة في «Switch»

المصدر: طوكيو ■د.ب.أ

أعلنت شركة «نينتندو» اليابانية عن تحديث جهاز الألعاب «Switch» إلى الإصدار 11.0.

وأوضحت الشركة أن الإصدار الجديد لا يقتصر على تحسين استقرار نظام التشغيل من خلال التحسينات وإصلاح الأخطاء فحسب، بل يأتي بالعديد من الوظائف الجديدة مثل تطبيق «Switch Online»، وإمكانية نقل لقطات الشاشة إلى الهاتف الذكي. وأضافت أنه عادة ما يتم تنزيل التحديثات الجديدة تلقائياً، كما يمكن للمستخدم تنزيل الإصدار الجديد يدوياً عن طريق إعدادات النظام، والذي يوفر لعشاق الألعاب العديد من الوظائف المهمة، حيث تظهر خدمة «نينتندو Switch Online» حالياً كتطبيق على الشاشة الرئيسة، وبالتالي يمكن للمشتركين التحقق من حالة الاشتراك الخاص بهم، والتحقق من أحدث الوظائف في الخدمة في أي وقت.