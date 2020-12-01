«مايكروسوفت» تعتزم بث ألعاب «إكس بوكس» عبر تطبيق التلفاز الذكي

المصدر: ريدموند - د.ب.أ

أعلن المدير التنفيذي لشركة «إكس بوكس» الأميركية التابعة لـ«مايكروسوفت»، فيل سبنسر، أنه يمكن بث ألعاب «إكس بوكس» عبر تطبيق التلفاز الذكي، خلال العام المقبل، وبالتالي لن يضطر عشاق الألعاب إلى شراء أجهزة الألعاب المكلفة، لتخطو الشركة بذلك خطوة كبيرة في عالم بث الألعاب، بعدما أطلقت أجهزة الألعاب: «Series X»، و«Series S» الجديدة. يشار إلى أن خدمة بث الألعاب تقتصر، حالياً، عبر خوادم «xCloud» على «أندرويد»، في وقت تعتزم فيه الشركة إتاحة الوصول إليها عبر الـ«ويب» أو «آي فون».