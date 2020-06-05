«إتش بي» تكشف عن شاشة منحنية لعشاق الألعاب

المصدر: بالو ألتو - د.ب.أ

كشفت شركة «إتش بي» عن شاشة منحنية جديدة، تخاطب عشاق الألعاب، مشيرة إلى طرحها في الأسواق اعتباراً من أكتوبر المقبل، بسعر يبلغ 249 دولاراً (914 درهماً).

وأوضحت الشركة الأميركية أن الشاشة المنحنية (X24c) تساير الاتجاه السائد الحالي، وتأتي بنصف قطر (1500R)، وتعتمد على لوحة (VA) قياس 23.6 بوصة بمعدل تنشيط صورة يبلغ 144 هرتز، وبدقة وضوح تبلغ (1920 x 1080 بيكسل)، مع دعم تقنية FreeSync Premium.

وأضافت «إنش بي» أن شاشتها الجديدة تغطي نطاق الألوان (NTSC) بنسبة 72% مع درجة تباين 3000:1، فيما يتم توصيلها بالحواسيب عن طريق منفذ (DisplayPort 1.2) أو عن طريق منفذ (HDMI 2.0)، كما يتوافر منفذاً لتوصيل سماعة الرأس.

طرح الشاشة الجديدة في الأسواق، اعتباراً

من أكتوبر بـ914 درهماً.