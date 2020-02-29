«إيه أو سي» تطلق شاشة منحنية جديدة لعشاق الألعاب

المصدر: تايبيه ■د.ب.أ

أعلنت شركة «إيه أو سي» AOC عن إطلاق شاشتها «Agon AG353UCG» الجديدة لعشاق الألعاب. وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة المنحنية الجديدة تأتي مزودة بلوحة (VA) قياس 35 بوصة، وبنسبة باعية 21:9 (نسبة الطول إلى العرض)، وبدرجة انحناء 1800R، وتعمل بدقة وضوح UWQHD (3440 x 1440 بيكسل). وتروج الشركة لشاشتها الجديدة من خلال دعم تقنية G-Sync Ultimate، وتقنية Quantum-Dot، وشهادة DisplayHDR-1000، وتمتاز بمعدل تنشيط صورة يبلغ 200 هرتز، ويبلغ زمن الاستجابة اثنين مللي ثانية. وتمتاز شاشة (AgonAG353UCG) الجديدة بتصميم من دون حواف، وإضاءة RGB على الجانب الخلفي.