المصدر: تايبيه ــ د.ب.أ

كشفت شركة «آسوس» التايوانية عن لوحة مفاتيح جديدة لعشاق الألعاب، تحت علامتها التجارية ROG.

وأفادت الشركة بأن لوحة المفاتيح ROG Strix Scope الجديدة تعتمد على الأزرار الميكانيكية، كما أنها تزخر بإضاءة RGB، التي يمكن تهيئتها على نطاق واسع.

وأضافت أن اللوحة الجديدة تأتي بالحجم الكامل، حيث تشتمل على أزرار الأرقام، إضافة إلى زر F12 المزود بوظيفة خاصة، والذي يتيح للمستخدم بضغطة زر إخفاء جميع التطبيقات المفتوحة، وقطع تشغيل الصوت على الفور.

وعلى صعيد الجوانب التقنية، أوضحت الشركة أن لوحة المفاتيح الجديدة تعتمد على أزرار «شيري MX»، والتي تمتاز بالتسجيل الدقيق لعمليات الإدخال بواسطة لوحة المفاتيح، إضافة إلى قوة التحمل الفائقة، إذ تم تصميم اللوحة من الألومنيوم.