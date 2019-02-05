«ستيل سيريز» تطلق ذراع تحكم جديدة للألعاب

المصدر: كوبنهاغن - د.ب.أ

أعلنت شركة «ستيل سيريز»، أمس، عن إطلاق ذراع التحكم اللاسلكيStratus Duo الجديدة، التي تتوافق مع الأجهزة المزودة بنظامي «مايكروسوفت ويندوز» و«غوغل أندرويد». وأوضحت الشركة الدنماركية أن وزن ذراع التحكم الجديدة لا يتعدى 245 غراماً، ويوفر للمستخدم ثلاث طرق للتوصيل؛ حيث يمكن توصيل ذراع التحكم عن طريق منفذ micro-USB أو بشكل لاسلكي عن طريق تقنية «بلوتوث» أو من خلال الشبكة اللاسلكية 2.4 غيغاهرتز.

وأضافت الشركة أن فترة تشغيل بطارية الذراع الجديدة تصل إلى 20 ساعة، مشيرة إلى أنها تتوافق مع الحواسيب اللوحية والأجهزة الجوالة المزودة بنظام «أندرويد» ونظارة الواقع الافتراضي «سامسونغ Gear VR»، كما يتوافر مع الذراع حامل باسم SmartGrip من أجل الاستعمال الجوال بواسطة الهاتف الذكي.

ولفتت إلى أن ذراع التحكمStratus Duo تأتي بتصميم تقليدي مشابه لتصميم ذراع «بلاي ستيشن» ومزودة باثنين من الأزرار التناظرية وأزرار الحركة ولوحة اتجاهات وأزرار الكتف. وأفادت الشركة الدنماركية بتوافر الذراع الجديدة في الأسواق العالمية بسعر 70 يورو، إضافة إلى 10 يورو للحامل SmartGrip.