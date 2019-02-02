ارتفاع صافي أرباح «سوني» في الربع الثالث

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

ارتفع صافي أرباح شركة «سوني» اليابانية للإلكترونيات، في الربع الثالث، إلى 428.96 مليار ين (الدولار يعادل 108.8 ين)، مقابل 295.9 مليار ين، خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبلغت قيمة العائد على سهم الشركة 330.77 ين، مقابل 228.91 ين، في العام الماضي.

ووصل صافي حجم المبيعات، في الربع الثالث، إلى 2.22 تريليون ين، مقابل 2.28 تريليون ين في العام الماضي، فيما وصلت عائدات المبيعات والتشغيل إلى 2.4 تريليون ين، مقابل 2.67 تريليون ين قبل عام. وبالنسبة للسنة المالية، التي ستنتهي في 31 مارس 2019، تتوقع «سوني» أن تحقق مبيعات وعائدات تشغيل أخرى بقيمة 8.5 تريليونات ين، وأن يصل صافي الدخل لحملة الأسهم إلى 835 مليار ين.

وأعربت الشركة عن توقعاتها أن تكون المبيعات الموحدة، وعائدات التشغيل للسنة المالية التي ستنتهي في مارس المقبل، أقل من التوقعات التي أعلنتها في أكتوبر الماضي، بسبب تراجع المبيعات عن النسبة المتوقعة.