«فالف» تطلق لعبة «التصويب التكتيكية» مجاناً

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

أعلنت شركة «فالف» الأميركية، المتخصصة في تطوير ألعاب الفيديو، أمس، عن إطلاق لعبة «التصويب التكتيكية» Counter Strike Global Offensive بشكل مجاني. وأوضحت الشركة أنه يمكن استخدام لعبة الفريق عبر الإنترنت مجاناً، باستثناء وضع Prime، الذي يتطلب دفع رسوم، نظير توافر كائنات تجميلية وخيار التوافق.

وأضافت الشركة الأميركية أن عشاق الألعاب، الذين يستخدمون هذه اللعبة حالياً، سيحصلون على وضع Prime تلقائياً، مشيرة إلى أنه مع الوصول إلى المستوى 21، ستتم إتاحة هذا الوضع تلقائياً.

وبينت أنه من ضمن الوظائف الجديدة، أيضاً، وضع Battle Royale في منطقة الخطر Danger Zone، حيث يمكن للاعب التنافس مع ما يصل إلى 18 لاعباً آخر، بالإضافة إلى القيام بالمهام الصغيرة، مع توافر خيارات الفريق أيضاً.