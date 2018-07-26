شركة أميركية تتصدى لمحاولات الاحتيال في «بوكيمون جو»

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

أعلنت شركة «نيانتيك» الأميركية عن معاقبة المستخدم، الذي يحصل على ميزة في لعبة «بوكيمون جو» عن طريق الحيل.

وأوضحت الشركة أن اللاعب، الذي يقوم بتزييف موقع GPS أو يستعمل تطبيقات خارجية غير مصرح بها سيحصل على تحذيرين مستقبلاً، فضلاً عن أن محاولة الاحتيال الثالثة ستؤدي إلى حظر حساب المستخدم.

وأضافت أنه عند محاولة الاحتيال الأولى سيحصل المستخدم على تحذير، إضافة إلى تعذر اكتشاف أي من الـ«بوكيمون» النادر لمدة سبعة أيام، ولن تتوافر بطاقات EX-Raid خلال هذه الفترة، ومع اكتشاف المحاولة الثانية للاحتيال سيتم حظر حساب اللاعب لمدة 30 يوماً، لافتة إلى أنه مع اكتشاف المحاولة الثالثة فإنه سيتم حظر الحساب بشكل دائم.