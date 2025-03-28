تدابير لحماية حسابات «واتس أب» من الاختراق

قد يقع حساب المستخدم على «واتس أب» في أيدي المجرمين السيبرانيين، حيث تُستخدم حسابات «واتس أب» المسروقة في مُختلف أنواع الأنشطة الإجرامية، بدءاً من نشر الرسائل العشوائية المزعجة وصولاً إلى المخططات الخداعية المتطورة.

ويبحث المجرمون السيبرانيون باستمرار عن حسابات «واتس أب»، ويستخدمون طرقاً متنوّعة للوصول إليها.

وأفاد خبراء في مجال التقنية بأن المجرمين السيبرانيين يتبعون مسارين رئيسين للاستيلاء على حسابات «واتس أب»، الأول يتمثل في إضافة جهاز آخر للحساب المستهدف عبر استغلال خاصية «الأجهزة المرتبطة»، أمّا المسار الثاني فيتمثل في إعادة تسجيل الحساب المستهدف على أجهزتهم الخاصة، كأن المستخدم اشترى هاتفاً جديداً.

وفي السيناريو الأول، يواصل المستخدم استعمال «واتس أب» بصورة طبيعية دون انقطاع، بينما يتمتع المجرمون السيبرانيون بالوصول إلى كل المحادثات الحديثة.

وبالنسبة للسيناريو الثاني، يفقد المستخدم القدرة على الوصول إلى حسابه الشخصي، وحين يحاول الدخول إلى حسابه، تظهر له رسالة تنبيهية من «واتس أب» تفيد بأن الحساب نشط حالياً على جهاز آخر، ما يتيح للمخترقين السيطرة على الحساب، غير أن المحادثات السابقة تظل بمنأى عن متناولهم.

وفي ما يلي تقدم شركة «كاسبرسكي» إجراءات وقائية أساسية للحيلولة دون تعرض حساب «واتس أب» للاختراق:

- فعّل المصادقة الثنائية في «واتس أب» واحفظ رقمك السري، فهو ليس كوداً يُستخدم مرة واحدة، ولتفعيل الخاصية انتقل إلى الإعدادات ثم الحساب ثم المصادقة الثنائية.

- لا تشارك أبداً رقم «PIN» الخاص بك أو أكواد التسجيل المؤقتة مع أي شخص، فالمحتالون فقط هم من يطلبون هذه التفاصيل.

- أصدر «واتس أب» أخيراً دعم مفاتيح المرور الرقمية، فإذا فعّلت هذا الخيار «الإعدادات ثم الحساب ثم مفاتيح المرور»، سيتطلب تسجيل الدخول إلى حسابك المصادقة البيومترية، وبدلاً من أكواد «PIN» سيخزن هاتفك الذكي مفتاحاً تشفيرياً طويلاً. وهذا خيار آمن جداً، لكنه قد لا يكون مناسباً إذا كنت تغير أجهزتك بشكل متكرر وتتنقل بين نظامي «أندرويد» و«آي أو إس».- قم بإعداد بريد إلكتروني احتياطي لاسترداد الحساب.

- في حال سبق لك إضافة عنوان بريد إلكتروني، فينبغي عليك الدخول إلى حساب البريد الإلكتروني وتغيير كلمة المرور إلى واحدة قوية وفريدة.

- فعّل خاصية المصادقة الثنائية لحساب بريدك الإلكتروني.

- تأكد من أنك لم تقع ضحية لخداع تبديل بطاقة «SIM»، كذلك تأكد من عدم وجود تحويل مكالمات غير مصرح به على رقمك.