"إكس" تعتمد بديلًا سهلًا لتسجيل الدخول إلى حساباتها

اعتمدت منصةُ التدوين المصغر الأشهر عالميًّا "إكس" "تويتر سابقًا"؛ بديلًا سهلًا وأكثر أمانًا لتسجيل الدخول إلى حساباتها.

وأوضحت "إكس" في منشور رسمي عبر المنصة، أنه يمكن حاليًّا تفعيل خدمة "باس كيز" المعروفة بالاحتفاظ بتسجيل كلمات المرور لمختلف الحسابات.

وأفادت بأن "إكس" ستعمل على نظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون"، وستكون مقصورة على المستخدمين في الولايات المتحدة.

وستعمل هذه الخاصية الجديدة عندما تقوم بإعداد مفاتيح مرور لحساب ما، يقوم جهازك بإنشاء مفتاح عام ومفتاح خاص واحد.

ويبقى المفتاح الخاص على جهازك، بينما يتمّ تخزين المفتاح العام المشترك على النظام الأساسي الذي تريد تسجيل الدخول إليه.

يعدّ تسجيل الدخول إلى حساب مدعوم بمثابة إلغاء قفل هاتفك، ما عليك سوى استخدام رقم التعريف الشخصي أو بصمة الإصبع أو مسح الوجه للمصادقة.

ولن تحتاج إلى تذكّر أي مفاتيح مرور، وهي آمنة على نطاق واسع؛ لسبب واحد، فإن مفاتيح المرور تجعل هجمات التصيد الاحتيالي أكثر صعوبة بكثير.

وإذا غيّرت رأيك وأردت حذف مفتاح المرور الخاص بك، فاتبع نفس الخطوات؛ بعد إدخال كلمة المرور الخاصة بك، سترى خيار حذف مفتاح المرور.

ويقول "إكس": إنه لن يطلب من المستخدمين التسجيل للحصول على مفاتيح المرور، ولكن ليس من الجيد القيام بذلك إذا وجدت طرق مصادقة أخرى متعددة العوامل "مثل إدخال رمز من تطبيق المصادقة مرهقة".

وتعمل مفاتيح المرور أيضًا على إبطال طريقة المصادقة الثنائية المستندة إلى الرسائل النصية القصيرة الخاصة بـ"إكس"، والتي قامت الشركة بحظرها في إصدار "إكس بريميوم".