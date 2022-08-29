"فيت بيت" تطلق مجموعة من الأجهزة القابلة للارتداء

أعلنت شركة فيت بيت عن طرح الجيل التالي من أجهزة فيتبيت القابلة للارتداء Inspire 3 وVersa 4 وSense 2 التي تجمع أدوات الصحة والعافية المتوافرة لديها مع تقنيات جوجل الذكي.

وعلى المستخدم أن يقوم بإدخال معلومات عن الجسم تشمل معدل ضربات القلب خلال أوقات الراحة، وكمية الأكسجين التي تدخل إلى الدم (SpO2) وعادات النوم واستجابات الجسم للضغوط، لمعرفة طرق إدارة صحته بشكل أفضل.

ويعد جهاز Inspire 3 عبارة عن جهاز تعقب مسلٍّ وسهل الاستخدام يساعدك في الحفاظ على صحة جيدة، وهو ملائم للمبتدئين مع شاشة ملونة يمكنها تتبع المقاييس المهمة بأسعار مناسبة، ومزود ببطارية تدوم لما يصل إلى 10 أيام.

بينما تعد Versa 4 ساعة ذكية تركز على اللياقة البدنية وتوفر أكثر من 40 تمريناً رياضياً وإحصائيات في الوقت الفعلي ونظام GPS مدمج وتقنية Active Zone Minutes، بالإضافة إلى ميزات Premium مثل Daily Readiness Score لمساعدتك في الوصول إلى أهدافك، وتتميز بتصميمها الخفيف والرقيق وببطارية تدوم لما يصل إلى 6 أيام.

كما تتضمن الأجهزة الجديدة Sense 2 وهي الساعة الذكية الأكثر تقدما والتي تركز على الصحة ومزودة ببطارية تدوم أكثر من ستة أيام وتساعدك على إدارة التوتر وتتبع صحة قلبك. وتشمل أيضًا مستشعر استجابة الجسم الذي يقيس النشاط الكهربائي للجلد (cEDA) من أجل إدارة التوتر طوال اليوم.