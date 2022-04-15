«أبل» تطرح سماعة لاسلكية تتيح إمكانية تحديد موقعها

المصدر: كوبرتينو ■ د.ب.أ

أطلقت «شركة أبل الأميركية» سماعة الرأس اللاسلكية: «Beats Studio Buds» بثلاثة ألوان جديدة، هي: «Ocean Blue»، و«Sunset Pink»، و«Moon Gray»، فضلاً عن الألوان: الأسود، والأحمر، والأبيض، بسعر يبلغ 150 دولاراً (نحو 551 درهماً).

وأوضحت الشركة أن التطبيق المخصص لنظام التشغيل «أندرويد» حصل على تحديث، يتضمن وظيفة «Locate My Beats» التي تتيح إمكانية تحديد موقع السماعة.

وتمتاز السماعة بفترة تشغيل بطارية تبلغ ثماني ساعات، وتقل إلى خمس ساعات مع تفعيل خاصية عزل الضوضاء النشط.