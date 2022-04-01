«واتسآب» يطرح تحسينات كاملة على الرسائل الصوتية

المصدر: موقع الامارات اليوم

أعلن تطبيق «واتسآب» عن طرحه خلال الأسابيع المقبلة حزمة من التحسينات على رسائل الصوتية، وتشمل هذه التغييرات قدرة المستخدمين على الاستماع إلى رسالة الصوتية أثناء قراءتهم للدردشات الأخرى، وكذلك تشغيل الرسائل بسرعة 1.5 أو ضعفين، بحسب بيان رسمي أصدره، أمس الأربعاء.

كما ستوفر «واتسآب» لمستخدميها ميزة إيقاف التسجيل مؤقتا واستئنافه، وهو ما يجعلهم لا يضطروا إلى ترك فجوات كبيرة من الصمت إذا كانوا يفكرون فيما سيقولون بعد ذلك، أو أن يعيدوا التسجيل في حال أن كانوا بحاجة إلى إجراء محادثة قصيرة في الحياة الواقعية.

وبحسب «sputnikn»سيتيح «واتسآب» لجمهوره فرصة الاستماع إلى رسالة قبل إرسالها من خلال «مسودة»، وذلك للتأكد من عدم مقاطعتها عن طريق الخطأ، أو تضمين شيء لا يرغبون أن تحتويه رسالتهم المسجلة.

و سيكون مستخدمي «واتسآب» قادرون على استكمال الاستماع إلى رسالة صوتية التي توقفوا في منتصفها، نتيجة انشغالهم بأمر ما، وهو ما سيوفر عليهم الاستماع إلى الرسالة بالكامل.

وقال «واتسآب» في بيانه عن إجرائه تحسينا جماليا طفيف على الرسائل الصوتية، وهي أنها ستتخذ شكل «أمواج» بدلا من خط لإظهار تقدم تشغيل الرسالة الصوتية.

وكشف «واتسآب» في بيانه أن مستخدميه يرسلون ما معدله 7 مليارات محادثة صوتية يوميا.