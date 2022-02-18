«موتورولا»: طوق رقبة لتشغيل نظارات الواقع الافتراضي
كشفت شركة «موتورولا» الأميركية النقاب عن طوق رقبة يتيح إمكانية تشغيل نظارات الواقع الافتراضي «VR»، والواقع المعزّز «AR» أثناء التنقل.
وأوضحت الشركة أن طوق الرقبة الجديد يعتمد على المعالج «Snapdragon 8 Gen 1» من «كوالكوم»، ومودم «5G»، وبطارية سعة 5000 مللي أمبير/ساعة.
ويشتمل طوق الرقبة على منفذ لبطاقة «سيم»، ومنفذ «USB-C» للشحن، ولتوصيل النظارة وسماعة، وجيروسكوب، ومستشعر تسارع، وسطح لمسي للاستعمال.
ولم تفصح «موتورولا» بعد عن موعد طرح الطوق أو سعره.