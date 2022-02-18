«موتورولا»: طوق رقبة لتشغيل نظارات الواقع الافتراضي

المصدر: إلينوي ■ د.ب.أ

كشفت شركة «موتورولا» الأميركية النقاب عن طوق رقبة يتيح إمكانية تشغيل نظارات الواقع الافتراضي «VR»، والواقع المعزّز «AR» أثناء التنقل.

وأوضحت الشركة أن طوق الرقبة الجديد يعتمد على المعالج «Snapdragon 8 Gen 1» من «كوالكوم»، ومودم «5G»، وبطارية سعة 5000 مللي أمبير/ساعة.

ويشتمل طوق الرقبة على منفذ لبطاقة «سيم»، ومنفذ «USB-C» للشحن، ولتوصيل النظارة وسماعة، وجيروسكوب، ومستشعر تسارع، وسطح لمسي للاستعمال.

ولم تفصح «موتورولا» بعد عن موعد طرح الطوق أو سعره.