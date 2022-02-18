«تشاومي»: 4.24 ملايين وحدة مبيعات الهواتف الذكية في الإمارات خلال 2021

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أفاد المدير الإقليمي في الإمارات والأردن لمؤسسة «تشاومي الدولية للتقنية»، أرجون باترا، بأن إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في الأسواق الإماراتية، خلال عام 2021، بلغ 4.245 ملايين وحدة، بحسب مؤسسة «جي إف كيه» الدولية للدراسات السوقية.

وأضاف في لقاء صحافي في دبي، أمس، أن «تسجيل الأسواق الإماراتية لمعدلات نشاط لافتة في قطاع الهواتف الذكية، جاء بدعم من التعافي السريع من تأثيرات جائحة (كوفيد-19)، وزيادة أعداد السياح، لاسيما مع انعقاد (إكسبو 2020 دبي)، وتوجه العديد من المستهلكين نحو شراء هواتف ذكية جديدة، في ظل تزايد الاعتماد عليها في التسوّق الإلكتروني ومهام العمل». وتوقع باترا أن تحافظ الهواتف الذكية في الأسواق الإماراتية على معدلات نمو مقاربة خلال العام الجاري، وأن تشهد الأسواق تنافسية بين الشركات المنتجة في قدرات الشحن السريع للهواتف، ودقة الكاميرات، إضافة إلى قوة البطاريات والتشغيل لفترات.

وكشف أن الشركة بدأت طرح هواتف ذكية في الأسواق الإماراتية خلال العام الجاري، لافتاً إلى إطلاق سلسلة «ريدمي نوت 11»، الذي يتضمن أربع فئات مما يطلق عليه «ميد رينج»، أو ذات الفئة السعرية المتوسطة، وتشمل: «ريدمي نوت برو 11 فايف جي»، و«ريدمي نوت 11 برو»، و«ريدمي نوت 11 إس»، و«ريدمي نوت 11».

وأضاف أن «تشاومي» تخطط خلال العام الجاري للتوسع في طرح منتجات منزلية ذكية، التي يتم التحكم بها وتشغيلها عبر تطبيقات الهواتف الذكية، إضافة إلى طرح منتجات قابلة للارتداء، مثل الأساور الخاصة باللياقة البدينة والساعات الذكية.