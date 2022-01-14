«سنجليد» الصينية تطلق مصباحاً ذكياً بوظائف صحية

المصدر: شنغهاي ■ د.ب.أ

أطلقت شركة «سنجليد» الصينية (Sengled)، المصباح الذكي «Smart Health Monitoring Light»، الذي يقدم العديد من الوظائف الصحية.

وأوضحت الشركة أن المصباح الذكي مزوّد بنظام رادار يتيح إمكانية قياس معدل ضربات القلب، ودرجة حرارة الجسم للأشخاص القريبين منه، وتتبع النوم. ووفقاً للشركة، فإن من الممكن أيضاً اكتشاف حالات السقوط للأشخاص، وطلب المساعدة. كما يمكن توصيل العديد من المصابيح ببعضها عبر تقنية «بلوتوث»، لتغطية أكبر مساحة ممكنة في المنزل. ويتوافق المصباح مع كل من «SmartThings» من «سامسونغ»، و«Home» من «غوغل»، و«Alexa» من «أمازون».