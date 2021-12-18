«أوراكل» تتفاوض للاستحواذ على «سيرنر كورب» بـ 30 مليار دولار

المصدر: نيويورك ■ د.ب.أ

تجري شركة «أوراكل» الأميركية العملاقة للبرمجيات محادثات للاستحواذ على شركة «سيرنر كورب» للسجلات الطبية الإلكترونية، في صفقة تصل قيمتها، بحسب مصادر مطلعة، إلى نحو 30 مليار دولار.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن المصادر قولها إن من الممكن التوصل إلى اتفاق قريباً، شريطة عدم تعثر المحادثات.

وفي حالة إبرام الصفقة، فستكون أكبر صفقة استحواذ تقوم بها الشركة الأميركية التي تصل قيمتها السوقية إلى أكثر من 280 مليار دولار.

يذكر أن «سيرنر كورب»، التي يقع مقرها في مدينة كانساس الأميركية، تصمم البرامج التي يستخدمها الأطباء والمستشفيات لتخزين وتحليل السجلات الطبية للمرضى، وغيرها من بيانات الرعاية الصحية، وتصل قيمتها السوقية إلى زهاء 23 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تصل قيمة «سيرنر» خلال عملية الاستحواذ إلى نحو 30 مليار دولار، رغم أن القيمة الدقيقة للصفقة لم تعلن بعد.

وانتقلت أوراكل، إلى مقرها في مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية، العام الماضي، وهي واحدة من كبرى الشركات التي تقدم البرامج الحوسبية لغيرها من الشركات والهيئات.