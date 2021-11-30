خبر صادم لمستخدمي هواتف سامسونغ

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف تقرير جديد أن شركة«سامسونغ»، توقفت عن تصنيع واحدة من أكثر مجموعات الهواتف الذكية المفضلة لديها. ويبدو أن إنتاج سلسلة«غالاكسي نوت»(Galaxy Note) باهظة الثمن من شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية توقف بعد ما يقارب عقدا من الزمان.

وعلى الرغم من أن الملايين يفضلون هذه الهواتف بسبب الشاشة الضخمة وقلم تدوين الملاحظات، إلا أن المطلعين يقولون إنه سيتم إيقاف إنتاجها بحلول عام 2022.

وقالت مصادر مطلعة إنه تم حذف هواتف»غالاكسي نوت«من خطة إصدار»سامسونغ«لعام 2022 بحسب، الموقع الكوري ET News.

وشهدت مبيعات هذه الأجهزة اتجاها سيئا في ظل جائحة»كوفيد-19«جراء الأسعار الباهظة للهواتف.

كما أدى عدم وجود إصدار»غالاكسي نوت«هذا العام إلى زيادة الشائعات المستمرة منذ فترة طويلة بأن السلسلة المفضلة لدى محبي هواتف»سامسونغ«تسير نحو نهايتها.

ووفقا للتقرير الجديد، ستتوقف هواتف»غالاكسي نوت«عن الإنتاج لإفساح المجال أمام هواتف»سامسونغ«الأحدث والقابلة للطي:»غالاكسي زد فولد«(Galaxy Z Fold) و»غالاكسي زد فليب«(Z Flip).

ومن الواضح أنه سيتم تخصيص الطاقة الإنتاجية التي كان من الممكن حجزها لـ»غالاكسي نوت«لأجهزتها المتميزة الأخرى.

ومن المتوقع أن تطلق الشركة أحدث خطوطها الرائدة في سلسلة S في مارس من العام المقبل.

وإجمالا، يُقال إن شركة»سامسونغ«تعمل على ثلاثة إصدارات من»غالاكسي إس 22«(Samsung Galaxy S22)، وأكبرها هو«إس 22 ألترا»(S22 Ultra). بحسب صحيفة«ذي صن».