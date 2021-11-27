سماعات «ساوند بار» تتيح الصوت المحيطي المجسم وفق نظام «DTS»

المصدر: كاليفورنيا ■ د.ب.أ

أعلنت «شركة سونوس الأميركية» أن سماعات الـ«ساوند بار» الخاصة بها، تتيح الآن تشغيل النظام الصوتي متعدد القنوات «DTS Digital Surround» للاستمتاع بالصوت المحيطي المجسم.

وأوضحت الشركة أن السماعات الشبكية التي تدعم نظام «DTS» هي: «Arc» و«Beam» الجيل الأول والثاني، و«Playbar» و«Playbase»، ومكبر الصوت «Amp»، لكن يُشترط الترقية لأحدث إصدار من تطبيق «سونوس S2». كما تعتزم الشركة دعم صيغ الصوت ثلاثية الأبعاد «Dolby Atmos Music»، و«Amazon Music Ultra HD» بحلول نهاية العام الجاري.