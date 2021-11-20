«نت جير» تطلق نظاماً لاسلكياً يدعم الإنترنت فائق السرعة

المصدر: كاليفورنيا ■ د.ب.أ

أعلنت شركة «نت جير» الأميركية عن إطلاق أول نظام لاسلكي «WLAN» ثلاثي الموجات 5G مع دعم تقنية «واي فاي 6»، بسعر يبلغ 1100 دولار (نحو 4040 درهماً).

وأوضحت الشركة أنها تهدف من خلال النظام اللاسلكي «Orbi 5G NBK752 AX4200» الجديد، إلى تزويد المنازل والشركات التي تعاني خدمات إنترنت محدودة، أو وصولاً غير موثوق به لخدمات النطاق العريض عن طريق الكبلات، بإنترنت فائق السرعة عن طريق شبكة الاتصالات الهاتفية الجوالة من الجيل الخامس «5G».

ويجمع النظام اللاسلكي الجديد بين شبكة الاتصالات الهاتفية المحمولة 5G السريعة مع النظام اللاسلكي «AX4200» الذي يدعم تقنية «واي فاي 6».

ويمكن الاعتماد على النظام اللاسلكي ثلاثي الموجات لتشغيل النطاق العريض باستمرار

«Always-on»، ويكون بمثابة الاتصال الأساسي بشبكة الإنترنت، أو يمكن استعماله كأحد الحلول الاحتياطية عند تعطل خدمة الاتصال بالإنترنت عن طريق الكبلات.

وتروج «نت جير» للنظام من خلال تغطية منزل بمساحة تصل إلى 350 متراً مربعاً، بالإنترنت عن طريق النظام الذي يتكون من «راوتر» وحدة «ستالايت»، ويعملان عن طريق اتصال لاسلكي مخصص واحد.

ويوجد على الجانب الخلفي لجهاز «الراوتر» فتحة لتركيب بطاقة «Nano-SIM» من أجل الوصول إلى شبكة الجيل الخامس للاتصالات الهاتفية الجوالة، عن طريق الشركة المقدمة لخدمات الاتصالات المحمولة. وتتوافر بشكل اختياري إمكانية تركيب اثنين من الهوائيات «5G/LTE» الخارجية للحصول على إشارة أفضل من شبكة الاتصالات الهاتفية المحمولة.