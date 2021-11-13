«شارب» تُطلق بروجيكتور ليزر يعمل في ضوء النهار

المصدر: طوكيو ■ د.ب.أ

أطلقت «شركة شارب اليابانية»، بروجيكتور الليزر «NEC PE506UL» الجديد بسعر يبلغ 2299 دولاراً (نحو 8433 درهماً).

وأوضحت الشركة أن البروجيكتور الجديد يعتمد على مصدر ضوء الليزر بدقة الوضوح الفائق 4K، بينما يمتد العمر الافتراضي لعنصر الإضاءة من 20 إلى 30 ألف ساعة.

ويتمتع الجهاز بدرجة سطوع 5200 «لومن»، ما يجعله مناسباً للاستخدام في بيئات الإضاءة الساطعة كضوء النهار. وخلال مسافة تراوح من 80 إلى 1350 سنتيمتراً، فإنه يمكن للجهاز عرض صورة من 30 إلى 300 بوصة على الجدران.