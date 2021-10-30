«أوميديجي» تطلق ساعة ذكية مقاومة للماء ووحدة «GPS»

المصدر: بكين ■ د.ب.أ

أطلقت «شركة أوميديجي الصينية» ساعتها الذكية «Uwatch 5» الجديدة التي تمتاز بمقاومة جيدة للماء حتى ضغط «5 ATM».

وأوضحت الشركة أن الساعة الجديدة مزودة بوحدة «GPS»، ما يعني إمكانية تسجيل المسافة المقطوعة أثناء الجري حتى دون هاتف ذكي متصل.

كما أن الساعة مزودة بمستشعر بصري لقياس معدل ضربات القلب، والذي يمكنه أيضاً قياس تشبع الدم بالأكسجين، مع إجراء التسجيل أثناء النهار والليل.

وتم تجهيز الساعة بشاشة قياس 1.7 بوصة بدقة «240×280 بكسل». وتحتوي على زرّين على الجانب الأيمن، مع دعم عرض الإشعارات والتحكم في تشغيل الموسيقى.

وتوفر الساعة بطارية بعمر يصل إلى 10 أيام، ويتم شحنها بحامل شحن مغناطيسي.