«شاومي» تنتج قفل باب ذكياً بوظيفة التعرف إلى الوجه

المصدر: بكين ■ د.ب.أ

أعلنت «شركة شاومي الصينية» عن إطلاق قفل الباب الذكي «Smart Door Lock X» الجديد الذي يمتاز بوظيفة التعرف إلى الوجه. وأوضحت الشركة أن معدل الخطأ في هذه الوظيفة أقل من واحد في المليون، وذلك من خلال الاعتماد على مستشعر من تطوير «شاومي» نفسها؛ إذ يتعرف المستشعر إلى الوجه بشكل ثلاثي الأبعاد.

وأشارت «شاومي» إلى أنه يتم إلغاء القفل عن طريق تطبيق الهاتف الذكي، مع إمكانية إلغاء القفل أيضاً عن طريق تقنية اتصالات المجال القريب NFC، وبصمة الأصابع، مع تفعيل خيار كلمة المرور، كأحد الحلول البديلة في حالات الطوارئ.