قفل باب ذكي بوظيفة التعرف على الوجه من «شاومي»

المصدر: بكين- د ب أ

أعلنت شركة «شاومي» عن إطلاق قفل الباب الذكي Smart Door Lock X الجديد، الذي يمتاز بوظيفة التعرف على الوجه.

وأوضحت الشركة الصينية أن معدل الخطأ في هذه الوظيفة أقل من واحد في المليون، وذلك من خلال الاعتماد على مستشعر من تطوير شاومي نفسها؛ حيث يتعرف هذا المستشعر على الوجه بشكل ثلاثي الأبعاد.

ويمكن للنظام التعرف على هوية الأشخاص أمام الباب، وإبلاغ صاحب المنزل عن الأشخاص غير المرغوب فيهم.

وأشارت شاومي إلى أنه يتم إلغاء القفل عن طريق تطبيق الهاتف الذكي، مع إمكانية إلغاء القفل أيضا عن طريق تقنية اتصالات المجال القريب NFC وبصمة الأصابع مع تفعيل خيار كلمة المرور كأحد الحلول البديلة في حالات الطوارئ.

ويشتمل قفل الباب الذكي الجديد على شاشة AMOLED وبطارية سعة 6250 مللي أمبير ساعة، ويتوافق مع أبل HomeKit.