دراسة: «الروبوت» يتولى المزيد من الوظائف مع زيادة معدلات الشيخوخة

المصدر: عواصم ■ رويترز

خلصت دراسة جديدة إلى أن الروبوت الآلي أصبح يتولى الوظائف بأسرع وتيرة في أنحاء العالم، في المناطق التي تشهد أسرع زيادة في معدلات الشيخوخة. وبحثت الدراسة الجديدة في بيانات سكانية وصناعية في 60 بلداً، ووجدت صلة قوية بين استخدام أجهزة الروبوت وشيخوخة القوة العاملة التي تشير إلى نسبة العمال في سن ‭56‬ أو أكثر، مقارنة مع من هم في الفئة العمرية بين 21 و55 عاماً. وكشفت أن عنصر العمر وحده يمثل 35% من الاختلاف بين الدول في استخدام أجهزة الروبوت الآلي، إذ تَبين أن البلدان التي لديها عمال أكبر سناً، تستخدم هذه الأجهزة على الأرجح وبفارق كبير عن غيرها من البلدان. ويتفق هذا البحث مع اتجاه طويل الأمد في دول مثل كوريا الجنوبية وألمانيا، مع نمط مماثل في الاقتصاد الأميركي، إذ تشهد المناطق التي بها قوة عاملة أكبر سناً، استخداماً واسعاً للروبوت.