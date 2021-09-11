«لوجيتك» تطرح محطة عمل متكاملة لتسهيل الانضمام إلى مؤتمرات الفيديو

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

طرحت شركة «لوجيتك» السويسرية، محطة العمل المتكاملة «Logi Dock» التي تعمل على تبسيط مساحات العمل الشخصية، وتطوير اجتماعات الفيديو المرئية للموظفين العاملين عن بُعد، أو بنظام العمل الهجين. وتمتاز المحطة الجديدة بالقدرة على التحكم في الاجتماعات بلمسة واحدة، كما تتضمن مكبر صوت مدمجاً، وتتطلع الشركة لاعتماد هذه المحطة للعمل مع تطبيقات الاتصال المرئي الرئيسة الثلاثة: «غوغل»، و«مايكروسوفت تيمز»، و«زووم».

وتوفر المحطة للموظفين حلاً واحداً متكاملاً وإيجاد مساحة عمل أكثر إنتاجية في ظل تحول العديد من الشركات لاعتماد بيئات العمل الهجينة بشكل دائم.

وتوصل محطة Logi Dock ما يصل إلى خمسة أجهزة طرفية بمنافذ «يو إس بي».