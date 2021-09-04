شركة صينية تعتزم بناء مصنع للرقائق بكلفة 8.87 مليارات دولار

المصدر: هونغ كونغ . د.ب.أ

تعتزم الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات في الصين، إقامة مصنع جديد في ضواحي شنغهاي بكلفة 8.87 مليارات دولار، في توسع كبير لقدرات الشركة التصنيعية في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى بناء قاعدة صناعية عالمية في مجال الرقائق الإلكترونية.

وأفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، بأن الشركة وقعت اتفاقاً لبناء المصنع، الذي سوف تبلغ طاقته الإنتاجية 100 ألف رقاقة إلكترونية شهرياً، في منطقة «لين جانج» الخاصة، وهي منطقة تجارة حرة تديرها مدينة شنغهاي.

وذكرت الشركة في بيان، أنها تعتزم إقامة مشروع مشترك برأسمال مسجل قيمته 5.5 مليارات دولار، بالاشتراك مع حكومة شنغهاي، للإشراف على المشروع، على أن تمتلك الشركة 51% على الأقل من الأسهم. وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 2.7% في هونغ كونغ وبنسبة 4.8% في شنغهاي. ويتزامن هذا المشروع الجديد مع المصنع الذي تعتزم الشركة إقامته في إقليم «شينزن» بجنوب البلاد بكلفة 2.35 مليار دولار، وسوف تصل طاقته الإنتاجية إلى 40 ألف رقاقة إلكترونية شهرياً.

وذكرت «بلومبيرغ» أن مصنع شنغهاي قد يستهدف تغذية صناعات السيارات التي تكافح في مواجهة مشكلة نقص أشباه الموصلات اللازمة لتشغيل السيارات الكهربائية والأنظمة الإلكترونية للسيارات بشكل عام.