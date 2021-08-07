«أمازون» تقيم منشأة شحن جوي في مطار «نيوارك ليبرتي»

المصدر: واشنطن ■ د.ب.أ

أبرمت شركة «أمازون» اتفاقاً مع هيئة ميناء نيويورك ونيوجيرسي لتطوير منشأة للشحن الجوي في «مطار نيوارك ليبرتي الدولي». ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، عن بيان للهيئة، أفاد بأن «أمازون جلوبال آير»، وهي خط الشحن الخاص بـ«أمازون»، تعتزم إنفاق 125 مليون دولار لتحويل اثنين من مبانيها القائمة بالفعل في المطار إلى منشأة جديدة.

وأوضحت الهيئة أنها ستتلقى 157 مليون دولار قيمة الإيجار لمدة 20 عاماً، إضافة إلى 150 مليون دولار تدفع مقدماً. ويتوقع أن يبدأ الإيجار في وقت لاحق من العام الجاري.