«سوني» تطلق سماعة لاسلكية زجاجية

المصدر: طوكيو ■ د.ب.أ

أعلنت شركة «سوني» عن إطلاق سماعة لاسلكية زجاجية مدمجة ومزودة بإضاءة خافتة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الأسطوانة الزجاجية تعتبر أهم ميزة في السماعة اللاسلكية (LSPX-S3) الجديدة، ولا يقتصر دورها على الجانب الجمالي فحسب، بل إنها تعتبر في الواقع مكبر صوت يعمل بواسطة تقنية (Advanced Vertical Drive)، حيث يتم ضبط اهتزاز الزجاج عن طريق ثلاث محركات اهتزاز، وبالتالي تنشأ الترددات المعنية، ويتم توزيعها في الغرفة بالتساوي.

وتدعم سماعة البلوتوث المدمجة تقنية «سوني LDAC» لتوفير الصوت بأفضل جودة ممكنة عند تشغيل الموسيقى لاسلكياً، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى ثماني ساعات، ويتم إعادة شحنها عن طريق منفذ (USB-C). ومن المفترض أن تعمل السماعة اللاسلكية على توفير صوت بأفضل جودة ممكنة، بغض النظر عن موقعها في الغرفة، وهناك مكبر صوت متوسط 46 مليمتر إضافي، يعمل على توفير الترددات المنخفضة.