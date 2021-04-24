تقنية.. «آيرتاج» يتتبع مواقع المتعلقات الشخصية عبر «بلوتوث»

المصدر: سامح عوض الله ■ دبي

كشفت «أبل» عن أصغر منتجاتها حجماً حتى الآن وهو جهاز تحديد المواقع الذي أطلقت عليه اسم «آيرتاج» AirTag، وهي عبارة عن أجهزة يمكن إرفاقها بالأشياء التي دائماً ما تفقد ويصعب تتبعها مثل الملابس أو الساعات أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والمفاتيح، والمحافظ، والمتعلقات الشخصية من خلال استخدام تقنية بلوتوث لربطها بجهاز التليفون المحمول.

وتسمح القطع الجديدة وهي على هيئة أقراص صغيرة مسطحة ودائرية، لكنها مزودة بشرائح مدمجة، لشخص ما بتحديد موقع العناصر من خلال تطبيق Find My phone، المثبت على هاتف «أبل»، إذ تتوافق القطع الجديدة مع تطبيق «سيري» Siri الذي يقدم المساعدات الصوتية للمستخدم.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن الجهاز الجديد مطروح بسعر 29 دولاراً، لكن يمكن الحصول على 4 أجهزة مقابل 99 دولاراً، بدءاً من 30 أبريل.

وأوضحت أنه عند البحث عن عنصر مفقود، فإن ميزة التتبع الدقيق التي يوفرها الجهاز الجديد، ستشير لموقعه إذا كان على مقربة منك.

وإذا لم تتمكن من رؤيته، فيمكنك إطلاق إنذار على مكبر الصوت الصغير في «آيرتاج»، حيث تحتوي على بطاريات قابلة للاستبدال.

وأشارت شركة «أبل» إلى أن الجهاز الجديد يعمل على تحديد مواقع الأشياء مع الحفاظ على خصوصية بيانات الموقع من خلال التشفير التام بين الأطراف.

وبمجرد إعداد «آيرتاج»، سيظهر في علامة تبويب العناصر الجديدة في تطبيق Find My phone، حيث يمكن للمستخدمين عرض الموقع الحالي أو آخر موقع معروف للعنصر على الخريطة. وإذا أخطأ المستخدم في وضع العنصر الخاص به وكان ضمن نطاق بلوتوث، فيمكنه استخدام التطبيق لتشغيل صوت من «آيرتاج» للمساعدة في تحديد موقعه. ويمكن للمستخدمين أيضاً مطالبة «سيري» بالعثور على العنصر الخاص بهم، وسيقوم «آيرتاج» بتشغيل صوت إذا كان قريباً.