6 نصائح تقنية للسفر في زمن «كوفيد-19»

المصدر: سامح عوض الله- دبي

مع توافر لقاحات فيروس كورونا الآن، قد تكون لديك طموحات للسفر والمغامرة بعيداً عن المنزل. لكن القدر الهائل من الاستعدادات اللازمة للسفر أثناء الوباء قد يقنعك بالبقاء في مكانك، حيث تدرس شركات الطيران والفنادق وخطوط الرحلات البحرية في استخدام ما يسمى بجوازات سفر اللقاح.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مؤسس مجموعة «اتموسفير» للأبحاث، وهي شركة لتحليل السفر في سان فرانسيسكو، هنري هارتفيلدت، قوله: «سيتعين علينا أن نكون مستعدين لبيئة سفر دولية ديناميكية للغاية ومرنة للغاية لما تبقى من هذا العام»، موضحاً أن هناك ست نصائح يجب أخذها في الاعتبار تعزز استخدام التكنولوجيا للاستعداد للسفر خلال وقت الجائحة.

وعليك أن تقوم بأبحاثك على الإنترنت، قبل حجز تذكرة الطائرة والفندق، فالأماكن الأكثر موثوقية للعثور على تلك المعلومات هي مواقع السفر والسياحة لوجهتك، وعند وصولك إلى وجهتك، تأكد من مراجعة المواقع الإلكترونية للمطاعم والمواقع السياحية التي ترغب في زيارتها لساعات العمل.

كما يجب مواكبة جوازات سفر اللقاح، حيث قد تطلب بعض شركات الطيران من المسافرين تقديم جواز سفر اللقاح، أو وثائق رقمية تثبت أنهم تلقوا التطعيم أو أجروا اختبار فحص كورونا. وتختبر شركات الطيران تطبيقات الصحة، بما في ذلك CommonPass و ICC AOKpass و VeriFLY وتطبيق جواز السفر التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي.

والنصيحة الثالثة تتضمن تعبئة هاتفك الذكي بحزمة بطارية احتياطية وكابلات شحن ودبوس أمان لإخراج بطاقة SIM الخاصة بك، كما يجب إلغاء قفل هاتفك للعمل مع بطاقات SIM الأجنبية، ويمكنك تجنب دفع رسوم التجوال الدولي الباهظة لمشغل شبكة الجوال عن طريق استخدام خطة هاتف أجنبي مؤقتاً. وأخيراً يفضل تنزيل «الخرائط بلا اتصال بالإنترنت» قبل زيارة مكان غير مألوف.