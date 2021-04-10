«أﭬايا» تُطلق حلول «مراكز الاتصال عبر السحابة»

وسّعت «أﭬايا»، الشركة المتخصصة عالمياً في عالم الحلول التي تحسّن وتبسّط الاتصالات والتعاون الرقمي بين فرق العمل، من انتشار حلول «مراكز الاتصال عبر السحابة» OneCloud CCaaS، بحيث باتت متوافرة في 40 بلداً، من بينها بلدان في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال رئيس «أﭬايا» العالمية، نضال أبولطيف: «لقد خططنا لإطلاق الحلول الجديدة مستندين إلى إقامة علاقات استراتيجية مع مزودي الخدمات السحابية في جميع أنحاء المنطقة، لضمان امتثالنا للقوانين الناظمة المحلية المتعلقة بتخزين البيانات في كل سوق. الحلول الجديدة التي نُطلقها اليوم تشكل تطوراً استثنائياً بالنسبة لنا ولشركائنا، خصوصاً لأنها تتعلق بالطريقة التي سنواصل فيها دعم العملاء في نقل عملياتهم إلى عالم جديد من الأعمال».

دبي Àالإمارات اليوم