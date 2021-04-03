6 مزايا لـ «إنستغرام» في التخطيط لحفلات الزفاف

المصدر: سامح عوض الله - دبي

يستطيع الأزواج استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عند التخطيط لحفل زفافهم. ويقول مخططو حفلات الزفاف، إن أحد أهم المواقع التي تمنح المستخدمين معلومات مهمة في هذا المجال هو منصة «إنستغرام». ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن منظمة حفلات الزفاف في مدينة «فريدريكسبيرغ» بولاية فيرجينيا الأميركية، أنطونيا بيكر، قولها إن «منظّمي حفلات الزفاف يستخدمون (إنستغرام) للترويج لخدماتهم، لذلك يمكن للأزواج العثور على ما يحتاجون إليه من أفكار ملهمة، لتصميم حفل الزفاف من خلال متابعة حسابات في (إنستغرام)». وفي ما يلي أهم النصائح من الخبراء للمساعدة في استخدام «إنستغرام» للتخطيط لحفل زفافك.

1 استخدام «الهاشتاغ»:

توصي مديرة شركة «شانون للفعاليات»، شانون ليهي، بالبحث عن «الهاشتاغ»، الذي يناسب نوع الزفاف، مثل (barnwedding #vintagewedding #microwedding، #tinywedding، # smallwedding)، وهي علامات «هاشتاغ» تحتوي على الكثير من معلومات التخطيط لحفل الزفاف لعام 2021.

2 حفظ الصور:

للبقاء منظماً، ستحتاج إلى الاحتفاظ بجميع الصور التي تعجبك في مكان واحد، وهو ما يمكنك القيام به من خلال النقر على إشارة حفظ المرجعية على الجانب الأيمن أسفل كل صورة أو فيديو يعجبك على «إنستغرام».

3 التواصل مع المستخدمين الآخرين:

لا تتردد في التواصل مع مستخدمين آخرين لـ«إنستغرام»، لطلب ترشيحات حول مقدمي الخدمات.

4 حسابات للأفكار المبتكرة:

عندما تجد حساب «إنستغرام» يعجبك، اتبع الحساب حتى تظهر منشوراته المستقبلية في موجز الأخبار الخاص بك. وقالت مالكة شركة «كاتي ويدنج للحفلات»، ومقرها نيويورك، كاتي أومالي مالوني، إن الحسابات التي تتابعها لا يجب أن تكون مرتبطة بالزفاف، بل تمتد للفنانين ومصممي الديكور الداخلي أو المؤثرين الذين يشاركونك أسلوبك.

5 متابعة التعليقات على المحتوى:

توفر تعليقات الصور معلومات مفيدة، فهناك قاعدة غير معلن عنها في عالم الزفاف، أنه عندما ينشر أي شخص في هذا المجال، صورة لحفل زفاف أقاموه، فإنهم ينسبون الفضل إلى جميع البائعين الآخرين المشاركين من خلال ذكر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

6 فحص البائعين قبل التعاقد:

من السهل شراء متابعين وإجابات وإعادة نشر محتوى جميل، لكنك يجب أن تتأكد من أن الشركة لديها موقع ويب قوي ومراجعات عبر الإنترنت.