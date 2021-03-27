5 معايير أساسية تجب مراعاتها عند شراء حاسب آلي

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

طالبت المتحدثة باسم شركة «آيسر» الشرق الأوسط، رئيسة وحدة المنتجات والتسويق بالشركة، جومانا كرم، بمراعاة خمسة معايير أساسية، قبل شراء جهاز حاسب آلي، للوصول للفوائد المستهدفة، وتلبية متطلبات العمل اللازمة على الجهاز.

وأضافت، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن «عدداً كبيراً من المستهلكين يقعون في عمليات شراء عشوائية، ما يعرضهم لعدم اختيار الأجهزة المناسبة»، لافتة إلى أنه على المستهلك الإجابة عن أسئلة تحدد معايير أساسية حول كيفية ومتطلبات ومكان الاستخدام، ما يدعم اختيار أجهزة تلبي متطلباتهم.

لافتة إلى أن أبرز الأسئلة التي تحدد معايير الشراء تشمل ما يلي:

1 آلية الاستخدام: إذا كان سيتم استخدامه في موقع ثابت، فسيكون من الأفضل البحث عن حاسوب مكتبي، فيما إذا كان الاستخدام بشكل متنقل، فالحاسب المحمول هو الأفضل.

2 الفئة المستهدفة: إذا كان الغرض أن تهديه لطفلك ليساعده في التعلم عن بُعْد، يجب البحث عن حاسوب محمول قابل للتحول بشاشة لمس صغيرة 11 بوصة، ومعالج بسيط من فئة Celeron أو Pentium، مع ذاكرة عشوائية 4 غيغابايت، وهي كافية حتى مرحلة الإعدادية، أما بالنسبة للصفوف العالية أو الجامعة، يمكنك البحث عن حاسوب نحيف بشاشة 14 بوصة، مع معالج (Core I)، وذاكرة عشوائية 8 غيغابايت.

3 غرض الشراء: إذا رغبت في جهاز للتسلية واللعب مع الأصدقاء، فمن الأفضل البحث عن حاسوب للألعاب الإلكترونية، يكون ذا مواصفات فائقة كمعالج لا يقل عن (Core i7)، أو (Ryzen 7)، وذاكرة عشوائية لا تقل عن 16 غيغابايت، وبطاقة رسومات لا تقل عن 6 غيغابايت، وذلك إذا كنت لاعباً محترفاً، أو جهازاً متوسط المواصفات للمبتدئين واللاعبين الهواة، يحتوي على معالج (Core i5) أو (Ryzen 5)، وذاكرة عشوائية 8 غيغابايت، وبطاقة رسومات 4 غيغابايت.

وإذا كان الهدف من الشراء استخدامه كوسيلة لإنشاء البيانات أو المحتويات لصفحتك كمؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي، فيمكنك البحث عن حاسوب متوسط المواصفات، نحيف، مع شاشة عالية الدقة (FHD IPS)، أو حاسوب بمواصفات فائقة، إذا كنت تقدم خدمات بث الفيديو، ما يتطلب بطاقة رسومات مستقلة.

4 كيفية الاستخدام: إذا كنت تعتمد على برمجيات نظام «غوغل»، فيمكنك شراء حاسوب «كروم بوك»، يعمل بنظام التشغيل «كروم». وإذا كان الغرض هو العمل على تطبيقات متخصصة في التصميم، فاشترِ حاسوباً بأنظمة «أبل»، أو بنظام «ويندوز».

وإذا كان الغرض استخدام تطبيقات تتعامل مع بيانات معقدة وكبيرة، مثل التصميمات الهندسية، فيمكن شراء حاسوب بنظام «ويندوز» مع بطاقة رسومات قوية لا تقل عن 4 غيغابايت، وشاشة عالية الأداء.

5 توقيت التشغيل: إذا كنت تعمل بالجهاز لفترات طويلة من الخارج مع التعرض للعمل بعيداً عن التوصيلات الكهربائية، فمن المهم أن يتم اختيار جهاز بمواصفات خاصة للبطارية، لا تقل عن ثماني ساعات.