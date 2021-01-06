تقليل حجم الصور في مستندات «وورد»

المصدر: الامارات اليوم

يشكل أحياناً حجم المستندات المعدة باستخدام برنامج «وورد» مشكلة عند تبادلها عبر بعض المنصّات.

وتنجم مشكلة الحجم غالباً من الصور الموجودة عبر تلك المستندات، لذا يكون الحل الممكن لهذه المشكلة هو تقليل حجم هذه الصور بضغطها، وهو أمر ممكن عبر إصدارات التطبيق على نظامي التشغيل «ويندوز» أو «ماك».

فإذا كنت من مستخدمي برنامج «وورد» عبر نظام التشغيل «ويندوز10»، يمكنك اتباع الخطوات التالية لتقليل حجم الصور في المستند الذي تريده: انقر فوق الصورة أو الصور التي ترغب في تقليل حجمها، ثم انقر فوق قائمة «الشكل» Format التي ستظهر في أعلى الشاشة، ومن ثم توجه إلى قائمة «الضبط» Adjust الفرعية التي ظهرت في أعلى يمين الشاشة، وبعدها انقر فوق خيار «ضغط الصور» Compress Pictures الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مربع تحيط الدوائر بأطرافه الأربعة، لتظهر أمامك نافذة صغيرة تضم خيارات عدة تحت عنوان Output Target، اختر منها ما يناسبك ثم انقر فوق زر «الموافقة» ok في نهاية النافذة. وإذا لم ترق لك النتيجة، يمكنك النقر فوق زر Undo وإعادة الخطوات للوصول إلى الحجم المناسب.