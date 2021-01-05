إنشاء المجموعات عبر متصفح «مايكروسوفت إيدج»

المصدر: الامارات اليوم

يتيح ملمح «المجموعات» Collections، في متصفح «مايكروسوفت إيدج»، تتبع اهتمامات المستخدم عبر الـ«ويب»، وتنظيمها ضمن مجموعات يسهل عليه الوصول إليها لاحقاً. سواء كان ذلك في مجال التسوق، أو التخطيط للرحلات والأسفار، أو جمع بعض الملاحظات البحثية أو الأغراض التعليمية، أو حتى الاحتفاظ بآخر مجموعة من المواقع التي تصفحها المستخدم.

ويمكن للمستخدم إذا سجل الدخول إلى حسابه على المتصفح، مزامنة هذه المجموعات بين أجهزته المختلفة، لذلك إذا كنت من مستخدمي أحدث إصدارات متصفح «إيدج»، فإنه يمكنك إنشاء مجموعة تضم صفحات الـ«ويب»، التي تجتمع تحت غرض واحد ليسهل عليك الوصول إليها، وذلك من خلال فتح متصفح «إيدج»، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل حرف «e» مموج.

انقر بعد ذلك فوق أيقونة «المجموعات» Collections، التي تبدو في شكل مربعين أسودين بداخل أحدهما أيقونة «الجمع» في أعلى يمين الشاشة، ثم انقر فوق خيار: «بدء مجموعة جديدة» Start New Collection، أعلى الجانب الأيسر من النافذة التي ظهرت أمامك يمين الشاشة.

اسحب الصورة التي تريدها، أو النص المختار عبر صفحة الـ«ويب» لإضافته للمجموعة، ثم انقر فوق خيار: «إضافة الصفحة الحالية» Add Current Page أعلى يسار النافذة الخاصة بإنشاء مجموعة جديدة.

كرر هذا الأمر مع الصفحات الأخرى التي تريدها، ثم انقر بعد الانتهاء فوق زر: «العودة للخلف» في أعلى يسار النافذة، أو فوق زر الغلق في أعلى اليمين.