تغيير رقم الهاتف في تطبيق «تيليغرام»

المصدر: الامارات اليوم

يضطر المستخدم، أحياناً، إلى تغيير رقم الهاتف الخاص به لأسباب عدة، ورغم أن هذا الأمر لا يحدث كثيراً، فإنه إن حدث، يتطلب أن يغير المستخدم رقمه في بعض تطبيقات التواصل، التي تعتمد على أرقام الهاتف في تحديد هوية الأعضاء، إذ ينبغي بعد تغيير الرقم أن تنتقل كل بيانات حساب المستخدم والبيانات المخزنة سحابياً، والرسائل والوسائط وجهات الاتصال إلى الرقم الجديد، فلا يفقد المستخدم حسابه القديم، ومحادثاته، وجهات اتصاله. ومن التطبيقات التي تتيح هذا الأمر بسهولة تطبيق «تيليغرام». لذلك، إذا كنت من مستخدمي التطبيق عبر هوتف «أندرويد»، فإنه يمكنك تغيير رقم هاتفك إلى آخر، من خلال فتح التطبيق الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل طائرة ورقية.

انقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة في التطبيق، وتبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية أعلى يسار الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى تبويب: «الإعدادات» Settings، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس صغير، وانقر فوقه.

ستظهر أمامك نافذة جديدة، وستجد في أعلاها رقم الهاتف الخاص بك، وهنا انقر فوقه لتغييره.

انقر بعد ذلك فوق زر: «تغيير الرقم» Change Number في نهاية النافذة التالية، ثم فوق زر «موافقة» Ok، داخل النافذة الجديدة، وتابع الإجراءات.