منع شبكات «واي فاي» من تتبع «آي فون»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

عزز نظام تشغيل «آي أو إس 14» إمكانات الخصوصية بشكل كبير، ومن ذلك إمكانية استخدام أجهزة «آي فون» و«آي باد» ما يعرف بـ«ماك أدرس» MAC Address مختلف مع كل شبكة لاسلكية، لمنع مشغلي الشبكات من تتبع الهاتف عبر شبكات «واي فاي»، إذ يجب على الجهاز تعريف نفسه للتواصل مع الشبكة اللاسلكية بعنوان شبكة فريد، يطلق عليه اسم: «التحكم في الوصول للوسائط» Media Access Control (MAC).

وإذا استخدم الجهاز العامل بنظام «آي أو إس» الـ«MAC Address» نفسه، الخاص بشبكة «واي فاي» عبر كل الشبكات، فهذا يعني أن مشغلي الشبكات يمكنهم بسهولة ربط هذا العنوان MAC Address بنشاط شبكة الجهاز والموقع بمرور الوقت، وهو أمر يسمح بنوع من تتبع المستخدم. لذلك، فإنه يمكنك منع حدوث هذا الأمر، وجعل جهازك يستخدم MAC Address مختلف لكل شبكة «واي فاي» يتصل بها، من خلال فتح تطبيق «الإعدادات» Settings، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي.

مرر حتى تصل إلى تبويب: «الشبكة اللاسلكية» Wi-Fi وانقر فوقه، ثم انقر فوق أيقونة المعلومات التي تبدو في شكل حرف: (i) بجوار الشبكة اللاسلكية التي تفضل استخدامها، ثم حرك المؤشر المجاور لخيار: «العنوان الخاص» Private Address من اليسار إلى اليمين، حتى يظهر الضوء الأخضر.