«دبي للسيليكون» تستعرض تأثير «كورونا» على التجارة الإلكترونية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استضافت سلطة واحة دبي للسيليكون، أخيراً، النسخة 38 من منتدى مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع «مجلة رواد الأعمال العربية»، بعنوان «واقع التجزئة عام 2020.. من البيع التقليدي إلى الإنترنت» واستعرضت تأثير فيروس «كورونا» على التجارة الإلكترونية.

وقال نائب رئيس مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، هانس هنريك كريستنسن: «يركز منتدى ديتك ككل عام على موضوعات الساعة، ويعالج القضايا التي تؤثر على قطاعات التكنولوجيا وريادة الأعمال، بهدف استكشاف ومناقشة السبل المثلى لتبادل المعرفة وإرساء أسس التعاون لما بعد المنتدى. كان عام 2020 مليئاً بالتحديات للجميع، وكان حاسماً لقطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ أصبح على تجار التجزئة الانتقال من الاعتماد على منافذ البيع التقليدية والتحول إلى المنصات الإلكترونية وحلول التوصيل».