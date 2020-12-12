«سوني» تُطلق تطبيق «Apple TV» لأجهزة تلفاز ذكية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «سوني» أنه أصبح بإمكان المتعاملين الآن استخدام تطبيق Apple TV على أجهزة تلفاز ذكية محدّدة من «سوني» للاستمتاع بقنوات «Apple TV»، والأفلام الجديدة، إضافة إلى توصيات مخصصة ومنسّقة. وسيتوافر التطبيق في بلدان محددة في الشرق الأوسط وإفريقيا على أجهزة الفئة (X900H) من «سوني» عبر تحديث البرامج. ويجمع التطبيق بين كل الوسائل لمشاهدة المسلسلات والأفلام في مكان واحد. كما يقدم التطبيق ميزة «Apple TV»، وهي خدمة اشتراك الفيديو الجديدة من «أبل» لعرض المسلسلات الأصلية والأفلام والوثائقيات التي يقدمها أبرز المبدعين.