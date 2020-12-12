«مُطارِدة الموت».. عصابة رقمية تستهدف المنشآت الصغيرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نشر باحثو «كاسبرسكي» مراجعة تفصيلية عن عصابة رقمية مرتزقة تُدعى «مُطارِدة الموت» DeathStalker تختصّ بالتهديدات المتقدمة المستمرة (APT)، وتنشط منذ عام 2013 على الأقلّ في شنّ هجمات تجسّس تخريبية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتُعتبر «مُطارِدة الموت» عصابة قرصنة رقمية تستهدف الضحايا من جميع أنحاء العالم، لكن تركيزها ينصبّ في جانب منه حالياً على استهداف دول الشرق الأوسط، فقد شهدت «كاسبرسكي» نشاطاً متزايداً لهذه العصابة في عدد من دول المنطقة.

وقال الباحث الأمني الأول لدى «كاسبرسكي»، ماهر يموت، إن عصابة «مُطارِدة الموت» مثال بارز على جهات التهديد التي ينبغي للمنشآت في القطاع الخاص الحرص على حماية نفسها من أنشطتها التخريبية، معتبراً أنها ستواصل استهداف المنشآت العاملة في الشرق الأوسط.