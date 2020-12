تصغير حجم الصور في «باور بوينت» على «ويندوز»

المصدر: الإمارات اليوم

من الممكن أن يصبح حجم الملفات المعدّة باستخدام برنامج «باور بوينت» من «مايكروسوفت» كبيراً للغاية بسبب عدد ملفات الصور والوسائط التي تحتويها، والتي تكون في كثير من الأحيان ضرورية للمحاضرات، لتضفي عليها الموثوقية وبعض الحيوية. إلا أن ضخامة حجم هذه الملفات تحول دون تشاركها بسهولة، لذلك، تتيح «مايكروسوفت» لمستخدمي البرنامج إمكانية ضغط الصور لتقليل الحجم. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «باور بوينت» عبر نظام التشغيل «ويندوز»، فإنه يمكنك تصغير حجم الصور في بعض المستندات، من خلال النقر بشكل مزدوج فوق الصورة التي ترغب في تصغير حجمها.

انقر بعد ذلك فوق قائمة «تنسيق الصور» Pictures Format في يمين شريط الأدوات أعلى الشاشة، ثم انقر فوق خيار: «اضغط الصور» Compress Pictures الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مربع تحيط الأسهم بجوانبه الأربعة، ضمن مجموعة Adjust الفرعية أعلى يسار الشاشة.

ستظهر أمامك نافذة جديدة تعرض لك خمسة خيارات من مستويات الدقة، وهنا اختر منها ما تفضله، علماً بأنه كلما قل عدد البيكسل في البوصة الواحدة PPI كلما كان حجم الصورة أصغر.

توجه إلى قسم: «خيارات الضغط» Compression Options داخل النافذة نفسها، ثم انقر فوق خيار: «طبّق هذا على هذه الصورة فقط» Apply Only To This Picture، ثم انقر فوق زر «موافقة» Ok.