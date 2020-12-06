حظر مشاهدة موضوعات معينة عبر «نتفليكس»

المصدر: الامارات اليوم

تحفل شبكة «نتفليكس» بكم هائل من الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية المتنوّعة. ويشكل هذا التنوّع أحياناً مشكلة أمام الآباء، ذلك أن المحتوى قد يضم موضوعات التي لا يريد الآباء أن يشاهدها صغارهم، بسبب ما تحتويه من مشاهد لا تناسب أعمارهم، أو تتضمن مفاهيم مغلوطة. وتماشياً مع هذه الرغبة، أعدت «نتفليكس» مجموعة أدوات للإشراف الأبوي على المحتوى الذي يشاهده الأطفال، منها إضافة رمز مرور يعرفه الآباء قبل مشاهدة الصغار للمحتوى، ومنها أيضاً منع مشاهدة بعض البرامج والأفلام، من خلال قائمة يطلق عليها التطبيق اسم «قائمة التقييد». لذلك، إذا كنت من مستخدمي «نتفليكس»، فإنه يمكنك حظر مشاهدة بعض المحتوى عبر الشبكة، من خلال تسجيل الدخول إلى حسابك عبر المنصّة على الـ«ويب»، ثم انقر فوق صورة ملفك الشخصي أعلى يمين الشاشة.

انقر داخل النافذة المنسدلة فوق تبويب: «الحساب» Account، ثم مرر للأسفل حتى تصل إلى فئة «الإعدادات» Settings ضمن قسم: «الملف الشخصي والضوابط الأبوية» Profile and Parental Controls.

انقر فوق الملف الشخصي الذي تريد تغيير مستوى النضج الخاص به، علماً بأنك ستحتاج إلى إدخال كلمة سر الحساب للدخول إلى «الإعدادات»، ثم مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم: «تقييد عناوين معينة»Restrict Specific Titles.

ابدأ بعد ذلك بكتابة أسم البرنامج التلفزيوني أو الفيلم المقصود، وبموجب ذلك ستظهر أمامك قائمة منسدلة، وهنا انقر داخلها فوق الاسم المرغوب، وستتم إضافته إلى قائمة المحتوى المقيد.

وفي حال أردت حذف اسم معين من قائمة المحتوى الممنوع، فانقر فوق علامة الغلق «X» المجاورة له.