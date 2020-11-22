«إنتل» تكشف عن رقاقات لتسريع التطبيقات عبر الجيل الخامس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «إنتل» عن إطلاق رقاقات «eASIC N5X» الجديدة القابلة للتخصيص، والتي باستطاعتها تسريع أداء التطبيقات عبر شبكات اتصالات الجيل الخامس وتقنيات الذكاء الاصطناعي والمنصات السحابية والشبكات الطرفية. وتعتبر الرقاقات أول المنتجات المهيكلة في عائلة منتجات «eASIC»، حيث تتوافر مع نظام معالج صلب يتوافق مع تقنية مصفوفة البوابات المنطقية القابلة للبرمجة من «إنتل». وقال نائب رئيس شركة «إنتل» ومدير عام مجموعة الحلول القابلة للبرمجة، ديف مور: «تتمتع البيانات اليوم بقدرة أكبر من أي وقت مضى على إحداث نقلة نوعية على مستوى القطاعات والأعمال، والإعلان عن إطلاق الرقائق الجديدة سيعزز قدرة عملائنا على الاستفادة من مزايا المرونة لمصفوفة البوابات المنطقية القابلة للبرمجة».