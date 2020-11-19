«ألكاتيل» تُطلق جهاز «تابلت» جديداً

المصدر: باريس - د.ب.أ

أعلنت شركة «ألكاتيل» عن إطلاق جهاز «تابلت» جديد بسعر 120 يورو (نحو 500 درهم).

وأوضحت الشركة الفرنسية أن «التابلت 1T 10 WiFi»، يأتي بشاشة قياس 10 بوصات، ومزود بمعالج «ميديا تيك MT8167B» وبطاقة الرسوميات «ARM Mali-400 MP2»، مع ذاكرة داخلية سعة 16 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعة واحد غيغابايت، إلى جانب وحدة معالجة «الرسوميات Imagination PowerVR GE8300» المدمجة.

وأضافت أن عملية شحن البطارية المدمجة سعة 4080 مللي أمبير، ساعة عبر منفذ «USB-C»، مع إصدار «Android 10 Go» كنظام للتشغيل.

وإضافة إلى ذلك، يحتوي التابلت الجديد على «وضع الطفل»، بما في ذلك وظيفة فلترة صفحات الـ«ويب»، والتحكم في كلمة مرور الوالدين، وواجهة مستخدم صديقة للأطفال.